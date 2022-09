Appuntamento giovedì 15 settembre alle 20.30 al Centro di Ricerca Espressivo “Vecchio Macello” (via Dal Prato 14/b) con la serata inaugurale del murale realizzato da Enrico “Drigo” Salvi – col supporto del writer Filippo Mozone – sulla torre Enel attigua al Centro per celebrare “I linguaggi dell’arte”.

Per l’occasione Massimo Cotto – voce di Virgin Radio, giornalista musicale, scrittore e divulgatore di cultura musicale – intervisterà Drigo per approfondire il percorso che ha portato l’uomo a essere artista, a cercare il suono di una chitarra, le parole di un testo, i colori di un pennarello su un foglio, di un pennello su una tela e infine su un muro di 110 metri quadri.

In apertura, una performance curata da AgoraDanza e Scuola di Musica Nicola Utili, due delle associazioni che studiano i linguaggi dell’arte all’interno del centro.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Teatrino del Vecchio Mercato (via Rondanini 19).

Evento in collaborazione con Unione della Romagna Faentina, Regione Emilia-Romagna e LugoContemporanea, all’interno del progetto “R*ESTATE in Unione – Creatività e tradizione in Unione della Romagna Faentina”.