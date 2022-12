I faentini Jam Republic vincono la trentasettesima edizione di Faenza Rock. La finalissima ha visto sfidarsi S-Pop, Cardsboards Shapes, 100 Mornings e appunto Jam Repubic.

Hanno vinto i giovanissimi i Jam Republic, votati da una giuria guidata tra gli altri dal produttore Roberto Costa, dal promoter Michele Minisci, dall’avvocatessa di diritto d’autore Giulia Lozzi e altri tra artisti e promoter. Al secondo posto si sono piazzati i 100 Mornings, fautori di una interessante musica d’ambiente, al terzo gli S-Pop, con le loro reinterpretazioni di grande qualità, e al quarto il metal dei Cardboards Shapes.

La band vincitrice è stata premiata dal Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi, dall’Assessore al Turismo Federica Rosetti e dall’organizzatore di Faenza Rock, giunta alla sua trentasettesima edizione.

Durante la serata si sono esibiti il cantautore Willer Pain, votato dalla giuria popolare, insieme agli ospiti come la cantautrice Milena Mingotti e gli MST, che hanno vinto il Premio MEI per la Legge sulla Musica della Regione Emilia – Romagna che permette loro di avere un sostegno per la produzione musicale di un disco e di un tour per il prossimo anno. Infine gli Horseloverfat, alle prese con un nuovo disco per L’Amore mio non Muore che potrebbe trovare una coproduzione australiana.