Domenica 29 settembre, giorno del patrono san Michele, Bagnacavallo vivrà la quarta e ultima giornata di festa con un intenso programma che dal mattino fino a sera porterà nel centro storico della città mercati ed esposizioni, concerti, mostre, spettacoli, animazioni e proposte enogastronomiche. Ospite d’eccezione dell’ultima serata sarà Eugenio Finardi, sul palco di piazza della Libertà a partire dalle 20.30 assieme a Vince Vallicelli.

In occasione della festa religiosa del patrono, alle 11.15 sarà concelebrata una messa solenne presieduta dal vescovo di Faenza-Modigliana Mario Toso alla presenza delle autorità civili e militari.

Mercati e mercatini animeranno la città per tutta la giornata. Il mercato di San Michele si svolgerà nelle vie del centro, mentre al convento di San Francesco per San Michele Off dalle 10 alle 22 ci sarà il vintage market in collaborazione con Garage Sale e Angelo, accompagnato nel pomeriggio da un apertitivo con djset. In piazza della Libertà farà tappa, alle 11.30, un raduno di oltre cinquanta prestigiose vetture d’epoca organizzato dal Circolo dell’Unione di Milano nel territorio della Bassa Romagna, mentre dalle 14.30 inizierà il mercatino dei ragazzi organizzato dalla Pro Loco.

Sempre per i più piccoli, l’appuntamento sarà anche alle 16 all’Arena Bimbi di piazzetta Carducci con Farabutti e faraburloni, spettacolo di teatro di strada in puro stile clown, mentre alle 18 andrà in scena al Teatro Goldoni Il sogno di tartaruga – Una fiaba africana, realizzato dalla compagnia Il Baule Volante a cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri (info 0545 64330).

Saranno visitabili le mostre e gli allestimenti in spazi pubblici e privati, in particolare Albrecht Dürer – Il privilegio dell’inquietudine al Museo Civico e La geografia del viandante alla Biblioteca Taroni, dove alle 16 sarà organizzata una visita guidata.

Visite guidate lungo la città sono previste anche, alle 9 e alle 16, nell’ambito del progetto europeo (info 349 6395381), mentre grazie al Collettivo Yah! si potrà fare un tour audioguidato fra le memorie dei bagnacavallesi e assistere a una performance di teatro partecipato alla Sala delle Capriate dell’ex convento di San Francesco (repliche ore 18, 19 e 20, prenotazioni collettivoyah@gmail.com).

Osterie, ristoranti e punti ristoro prepareranno le loro specialità.

La Festa di San Michele 2019 si chiuderà alle 20.30 con Eugenio Finardi che affiancherà Vince Vallicelli nello spettacolo La fevra, il viaggio: blues sotto l’ultima luna. Assieme porteranno sul palco di Bagnacavallo un’idea allargata di blues, interpretata da un organico ampio che comprende e incorpora la “lezione americana”, ma anche le suggestioni del sud Mediterraneo, dei profumi di Asia e Africa. Il concerto prenderà spunto dalla tradizione afroamericana, con un cittadino di due mondi come Eugenio Finardi a guidare il viaggio, e riporterà poi tutti a casa, in un viaggio condotto da Vince Vallicelli e dal suono della sua La Fevra all’esatto crocevia fra Romagna, Africa e Mississippi. Ad accompagnarli sarà la chitarra di Don Antonio e il suo viaggio in un Sud dell’anima.

Il concerto in piazza sarà preceduto alle 20.15 da Itinerario barocco fra Italia e Germania, concerto per coro, organo e archi con la corale bagnacavallese Ebe Stignani, diretta dal maestro Giorgio Coppetta Calzavara, presso la chiesa del Carmine.

La Festa di San Michele è organizzata dal Comune di Bagnacavallo con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il programma è frutto dell’impegno dei volontari, delle associazioni, delle imprese private e cooperative, degli operatori economici e sociali e della parrocchia.

