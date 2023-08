Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale di Faenza ha depositato un’interrogazione a carico del sindaco e della giunta.

Ecco il testo integrale:

Premesso che:

Mi arrivano da tempo numerossime segnalazioni in merito alla segnaletica pedonale in città, ovvero a riguardo delle strisce pedonali.

Di fatti in quasi tutta la città risultano scarsamente visibili, e quindi mal manutentate, per arrivare a casi eclatanti come la trafficatissima Corso Mazzini, o l’attraversamento delle bocche dei canali per il giro di castel raniero, utilizzatissimo, dove la segnaletica è quasi del tutto cancellata

Considerato che:

La città di Faenza ha sempre promosso la mobilità eco sostenibile, in seno al suo programma elettorale ed in seno alla macchina comunale, con un ramo dedicato a questa tematica

La sicurezza stradale è un fondamento di civiltà ed un diritto imprescindibile dei cittadini

Le strisce pedonali sono un ausilio per tutti i fruitori della strada, ma soprattutto, servono a tutelare gli utenti più deboli, ovvero i pedoni, ed in primis, bambini, anziani ed invalidi

Incentivare la pedonalizzazione, significa anche incentivare uno stile di vita improntato sul welness, tema di grande attenzione, e di grande impatto per diversi aspetti sulla socialità

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA