Nella splendida cornice del Ristorante “La Giostra”, a Cervia, nella serata di sabato 1 luglio scorso, ha avuto luogo la cerimonia del Passaggio delle Consegne tra il Presidente uscente del Rotaract Club Forlí, Cecilia Ranieri e il Presidente entrante, Giulio Orioli.

Giulio, ventidue anni, si sta per laureare, tra poche settimane, in Economia e Commercio all’Università di Bologna – sede di Forlì, in particolare in SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE. Ha anche un passato (recente) da sportivo come tiratore medagliato con la carabina e molti interessi.

“Vorrei presentarvi la mia annata da presidente – ha riferito Giulio al passaggio delle consegne – con il motto che ho scelto, una frase di Alessandro Magno che recita: “Non c’è niente di impossibile per coloro che ci proveranno”. Perché vorrei fare le cose un po’ a modo mio, e invece che fare il presidente seguendo esattamente quello che mi ha insegnato il Rotaract, vorrei portare un po’ della mia vita nella mia annata. E nella mia vita ho notato che una cosa è sicuramente impossibile solo nel momento in cui si decide di non provarci nemmeno. Poi magari non ci si riesce.. però è un rischio che, secondo me, bisogna correre…Vorrei iniziare il mio mandato in questo modo, con la promessa che, se c’è qualcosa di buono che questo club può fare, non sarà mai impossibile…”

La conviviale, che rappresenta certamente uno dei momenti più significativi per il Club, è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi soci, amici ed ospiti illustri tra i quali ricordiamo: il Presidente del Rotary Club Forlí , Paola Battaglia, i Past President del Rotary Club Forlí Pierluigi Ranieri, Mario Fedriga e Massimo Amadio, il past president del Rotary club Faenza Tiziano Rondinini, il past president del rotary club Forli Trevalli, Alberto Ridolfi, il Rappresentante Distrettuale Nominato per l’AR 2024/25 del Distretto Rotaract 2072, Carlotta Sofia Carniato, il Rappresentante Distrettuale del distretto 2072 per l’A.R. 2022-23, Maria Eleonora Mosca, il Rappresentante Distrettuale incoming del distretto 2072 per l’A.R 2023-24, il Past Rappresentante Distrettuale del distretto 2072 Giulia Magnani. La serata, nonostante il momento solenne, è stata occasione di rendiconti ed emozioni e si è svolta in un clima di gioviale convivialità.