Ripartono le iniziative rivolte a genitori con figli adolescenti, insegnanti e aperti a tutti, organizzate del Centro per le Famiglie in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi.

Primo appuntamento del ciclo di incontri ‘Speciale adolescenza 2023’, mercoledì 27 settembre alle 20.30, con Anna Arcari, psicologa e vicepresidente del Minotauro di Milano che parlerà di “Adolescenti dispersi e ritirati: il ruolo dei genitori nel labirinto della crescita”. La serata è particolarmente rivolto ai genitori e a chi, a vario titolo, è alle prese con gli adolescenti. Nel corso dell’appuntamento verranno presentate le diverse forme di disagio che possono allontanare i ragazzi e le ragazze dal contesto scolastico fino ad arrivare alle forme più severe di ritiro sociale e di come, questo fenomeno, sia cambiato prima e dopo l’emergenza sanitaria del Covid. Al termine dell’esposizione si lascerà aperto uno spazio di discussione finalizzato all’individuazione di atteggiamenti e interventi educativi che la famiglia può mettere in campo in queste situazioni.

Secondo appuntamento, il 2 ottobre alle 20,15 con l’incontro “Be clear messaggi di saggezza digitale” dedicato ai diversi modi di comunicare saggezza digitale attraverso il racconto dei laboratori ‘Nabbi e pro’ promossi nelle scuole lo scorso anno scolastico. L’incontro sarà curato dagli esperti dei SteadyCam Off.

Da ottobre prenderanno il via gruppi di confronto rivolti a genitori di adolescenti, ma anche agli stessi ragazzi e ragazze (gruppi di parola per figli/e di genitori separati, per adolescenti di gestione dell’ansia organizzati dallo spazio adolescenza…) e tante altre iniziative che possono essere consultate sui canali social del Centro per le famiglie.

Le iniziative del Centro per le Famiglie sono tutte gratuite e a iscrizione, informafamiglie@romagnafaentina.it (0546 691871).

Per restare aggiornati si può consultare la pagina Facebook “Centro Famiglie Unione Romagna Faentina”, Instagram “centrofamiglieromagnafaentina” o iscriversi alla newsletter sul portale Informafamiglie all’indirizzo www.informafamiglie.it nella sezione ‘Newsletter Unione Romagna Faentina’.