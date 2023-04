Verso le due di notte un Opel Mokka con due persone a bordo è finita rovesciata dopo lo scontro con una Fiat Punto nell’incrocio tra via Fano e via Ancona a Ravenna. Non sono ancora note le cause dell’incidente, che sono al momento sotto inchiesta da parte della polizia locale di Ravenna.

I due occupanti dell’Opel Mokka sono stati trasportati in ospedale a Ravenna, ma non si trovano in pericolo di vita nonostante la gravità dell’incidente che ha causato lo schiacciamento dell’abitacolo dell’auto. La donna alla guida della Fiat Punto è uscita illesa dall’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.