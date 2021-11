In occasione del 60° anniversario di Cabot Norit Italia SPA, ha elargito a favore della ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE – ADR. La donazione rinsalda il vecchio sodalizio tra ADR e Cabot Norit che è sempre attenta alle esigenze della Comunità e che anche in passato ha collaborato all’acquisto di macchinari per l’Associazione..

In questa occasione Cabot Norit ha aderito al “Progetto Fotofundus” finalizzato all’acquisto di un Retinografo Non-Midriatico per il monitoraggio rapido e non invasivo delle possibili malattie retiniche. Il sistema all’avanguardia registra le immagini del fondo oculare e genera un report sulla eventuale e sospetta presenza di lesione suggerendo al diabetologo le possibili evoluzioni cliniche.

Il macchinario completo è già stato acquistato e sarà a disposizione dell’intera Comunità ravennate in quanto installato presso il Reparto di Diabetologia dell’Ospedale di Ravenna diretto dal Primario Dott. P. Di Bartolo.

La donazione ammonta a USD 29.800,00 (in dollari, essendo Cabot americana) e copre l’intero importo per l’acquisto e l’installazione del macchinario; la cerimonia di consegna è avvenuta ieri presso lo stand dell’Ausl/ADR di Piazza XX Settembre a Ravenna in occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale del Diabete alla presenza dell’Amministratore Delegato di Cabot Norit Italia Ing. Fabio Fabbri, del Primario di Diabetologia Dott. P. Di Bartolo e dei vertici dell’Associazione ADR ed il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale.