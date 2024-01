“Una piadina col cappotto” è questo il titolo del pranzo di beneficienza che si terrà domenica 14 gennaio ad Alfonsine, via Raspona 61, per aiutare la ripartenza di Le Spighe – Non solo piadine e Andrea Ricci Maccarini. La casa di Andrea Ricci Maccarini e gli investimenti effettuati nell’attività di famiglia furono spazzati via dalla tromba d’aria che colpì Alfonsine, Savarna e il territorio lughese nel luglio scorso. La casa di Andrea Ricci Maccarini divenne l’immagine simbolo della violenza del fenomeno atmosferico e della distruzione di quelle ore.

Ora un gruppo di concittadini ha voluto organizzare un ritrovo per contribuire alla raccolta fondi avviata già da tempo a sostegno della ripartenza. Purtroppo, una gran parte del ricavato di questa raccolta fondi è stato rubato ad Andrea Ricci Maccarini durante una serie di furti che hanno colpito i capanni (dove era stata trasferita temporaneamente l’attività di Le Spighe) in Piazza del Popolo a Ravenna in occasione delle festività natalizie.

Il ritrovo sarà direttamente alle Spighe, per poter vedere di persone le attuali condizioni della casa e dell’attività di Ricci Maccarini, immutate dal luglio 2023. Al momento nessun ristoro è stato previsto dalle autorità. L’assicurazione ancora non ha comunicato se aiuterà il proprio cliente con una somma che comunque coprirà una parte minima dei danni subiti.

Il pranzo di beneficienza, inizio ore 11.30, prevede una quota di 15 euro: piadina, salsiccia, cipolla, prosciutto, birra, vino o bibite fino ad esaurimento scorte.

L’evento è sostenuto da Macelleria Comacar, Macelleria Zaffi e Giorgi Bevande.