Domenica 15 dicembre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso il Centro Visite La Casa del Fiume, in via Rineggio n. 22, Borgo Tossignano (Bo) cinque aziende che con il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola hanno sottoscritto un protocollo d’intesa saranno presenti per far degustare i loro splendidi prodotti. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto del Piano Sviluppo Rurale Leader “Sentieri e Sapori” – approvato dal GAL: “Eventi-incontri”

Parteciperanno con i loro prodotti:

Soc. Ag. Cantina Tramosasso di Borgo Tossignano

Agriturismo La Felce di Brisighella

Az.Agricola Martelli e Renzi di Fontanelice

Az. Agricola Collinelle di Casola Valsenio

Fattoria Rio Stella di Riolo Terme