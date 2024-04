Prosegue fino al 2 giugno Exodus – Umanità in cammino a cura da Lélia Wanick Salgado, nell’ambito del Festival delle culture di Ravenna. Per approfondire i temi della mostra sono in programma una serie di visite guidate sabato e domenica alle ore 16.30 (prenotazione obbligatoria 0544 482477). Sabato 20 aprile alle ore 16.00 l’appuntamento Genitori&Bambini è dedicato a Sebastião Salgado: dopo una visita all’esposizione, gli operatori insieme a giovani visitatori e alle loro famiglie, proseguono l‘esperienza nei laboratori didattici concentrandosi su alcune sue fotografie e analizzandone i sentimenti che suscitano, trasferendo poi in disegno le sensazioni percepite. L’attività è consigliata per bambini dagli 8 anni in su.

Sabato 20 aprile, inoltre, alle ore 15.30 è in programma una visita guidata in Lingua dei Segni italiana alla mostra Exodus – Umanità in cammino in collaborazione con ENS Regione Emilia – Romagna e in particolare con la Sezione Provinciale ENS Ravenna.

Protagonisti della ricca settimana del MAR conferenze, una giornata di studi e Storie del MAR nel segno del rapporto tra teatro, arte e musica.

Giovedì 18 aprile in Sala Martini alle ore 17.30 il quarto appuntamento di Pagine d’arte, la rassegna di letteratura ed arte del ScrittuRa festival a cura di Matteo Cavezzali. Mara Famularo presenta Destinazione Manga (Il Mulino). Negli ultimi anni, in Italia come in molti altri paesi, i manga hanno conquistato sempre più spazio nelle librerie e sbancato le classifiche di vendita. Da lettura di nicchia sono diventati un fenomeno globale. Ispirano film e serie tv; piacciono agli adolescenti come agli ultraquarantenni. Mara Famularo farà il punto su questo fenomeno culturale e di consumo, per capire quali sono stati i primi manga ad arrivare in Italia e attraverso quali vie, quali i più letti, le serie più longeve, i generi e i lettori di riferimento. I relatori si soffermeranno su cosa vuol dire creare manga, quale mondo ruota loro intorno e come sono entrati nelle nostre vite. Un libro per chi li legge, li ama e vuole saperne di più, e per chi, incuriosito, non ha ancora le idee chiare ma vorrebbe averle (ingresso libero).

Venerdì 19 aprile dalle ore 10.00 il MAR ospita una giornata di studi dedicata ad Andrea Emiliani dal titolo: Andrea Emiliani e la Romagna. Progetti, passioni, tutela e cura del bello. Un incontro, non accademico, incentrato sul territorio romagnolo, radice così forte per Emiliani per ricordare il fondamentale apporto del Suo lavoro sul campo, sempre lungimirante e ancor oggi punto di riferimento non solo per la tutela e lo spessore dei progetti, ma per le passioni e condivisioni che sapeva suscitare. La giornata è a cura di Letizia Lodi (ingresso libero).

Sabato 20 aprile alle ore 17.30 presso la Sala Mattini del MAR Milena Camposanto Tremonti presenta il volume Fai del bene. Dall’emergenza al salvataggio: la Casa Museo Guerrino Tramonti di Faenza racconta in un libro i giorni dell’alluvione e quelli della rinascita con l’intervento dei volontari. Nel maggio del 2023, a Faenza (Ravenna), la Casa Museo Guerrino Tramonti ha subìto gravi danni nel corso dell’alluvione che ha colpito la Romagna: circa 1.800 opere, tra cui quadri e ceramiche, sono stati sommersi dall’acqua e coperti dal fango, penetrati soprattutto all’interno del deposito sotterraneo. Per raccontare le giornate drammatiche dell’emergenza e quelle laboriose del recupero, reso possibile anche dall’intervento di numerosi volontari, la Casa Museo ha realizzato questo volume (ingresso libero).

Domenica 21 aprile alle ore 15.00 appuntamento con Storie del MAR. Giorgia Salerno, Camilla Berardi, Arcangelo Pinto, clarinettista – Conservatorio statale Giuseppe Verdi – presentano Palma Bucarelli. La Galleria sono io regia Laura Redaelli.

Palma Bucarelli è stata una delle più importanti direttrici italiane di museo del Novecento. In un panorama prevalentemente maschile, e in un’epoca – il secondo dopoguerra – in cui la direzione di un museo assumeva connotati nuovi, Bucarelli ha operato con grande apertura culturale e indipendenza di giudizio, promuovendo in particolare l’ingresso dell’arte contemporanea nelle sale del museo. Apprezzata e criticata, è stata la prima direttrice donna di un museo pubblico in Italia.

Storie del MAR nasce dalla collaborazione tra Ravenna Teatro, Centro di Produzione Teatrale ravennate, MAR – Museo d’Arte della città e Conservatorio statale Giuseppe Verdi. Per tutti gli spettacoli della rassegna Storie del MAR i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni MAR tel. 0544 482477.

Oltre alle Collezioni del MAR e alla mostra Exodus – Umanità in cammino fino al 2 giugno è in programma Disegnare il mosaico. La collezione dei cartoni della famiglia Signorini a cura di Giovanni Gardini. La mostra raccoglie numerosi cartoni per il mosaico realizzati da Renato Signorini e dalla sua bottega che sono parte dell’archivio che gli eredi hanno generosamente voluto donare all’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, di cui Renato Signorini è stato prima allievo, poi docente, infine direttore della Scuola del Mosaico dal 1934 al 1976.