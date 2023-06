Confcooperative Emilia Romagna ha avviato una raccolta fondi dal titolo “Insieme. Per ricostruire e ripartire” a sostegno delle cooperative danneggiate dall’alluvione del 16 e 17 maggio in Romagna e nel territorio metropolitano bolognese, senza dimenticare le realtà in provincia di Ravenna che erano già state colpite all’inizio di maggio.

È possibile partecipare a questa iniziativa di solidarietà cooperativa effettuando un bonifico bancario al conto corrente appositamente aperto presso Emil Banca a Bologna.

IBAN: IT27Y0707202406000000731237

Causale: Confcooperative Emilia Romagna per le cooperative colpite da alluvione maggio 2023

“Ci appelliamo a tutto il sistema cooperativo regionale e nazionale e in generale al mondo delle imprese, delle associazioni e a chiunque voglia offrire il proprio sostegno, affinché le nostre associate pesantemente colpite dall’alluvione possano ripartire quanto prima per il bene delle comunità coinvolte – dichiara Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna -. Siamo molto preoccupati per gli ingenti danni subìti da interi settori produttivi, come quello agroalimentare, così come per la situazione drammatica a livello di infrastrutture e viabilità che si registra in tutto l’Appennino da Bologna a Rimini. Chiediamo alle Istituzioni a tutti i livelli di fare la propria parte e al contempo vogliamo fornire il sostegno di tutto il mondo cooperativo, imprenditoriale e associativo”.

Questa iniziativa si affianca alla raccolta fondi promossa da Confcooperative Romagna e destinata a sostenere le socie cooperatrici e i soci cooperatori che hanno subìto danni nelle loro abitazioni.