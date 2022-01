L’Unione della Romagna Faentina comunica le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria dovuti ai lavori lungo la linea ferroviaria Faenza Brisighella.

Nel comune di Faenza divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni in:

– via Errano in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 01/02/2022 al giorno 04/02/2022;

– via Portisano in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 15/02/2022 al giorno 18/02/2022;

– via Oberdan in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 del giorno 17/02/2022 alle ore 05.00 del giorno 18/02/2022, dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 20/02/2022 al giorno 22/02/2022;

– via Dal Pozzo e via Cittadini in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 alle ore 05.00 dal giorno 20/02/2022 al giorno 23/02/2022.