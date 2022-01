Nel 2022 nuove telecamere di videosorveglianza: nell’ultimo anno fondamentali per le forze dell’ordine | VIDEO

Nell’attività della Polizia Locale del 2021 fondamentali si sono dimostrate le telecamere di videosorveglianza della città che hanno contribuito alle indagini di varia natura condotte dagli agenti di via Baliatico. Le telecamere, in particolare, si stanno rivelando molto utili in tema di sicurezza urbana anche per aiutare un corpo di polizia con un personale sottodimensionato. Mancano di fatto all’appello 22 agenti in base alla popolazione della Romagna Faentina. 18, ad esempio, sono state le denunce nelle attività di polizia giudiziaria nei confronti di vandali, ladri, e soprattutto una baby gang che aveva creato problemi in alcune zone della città, partendo da Piazza San Francesco e poi spostandosi in altre aree verdi come il parco Tassinari o via Calamelli o alle poste.