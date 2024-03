“Chiediamo le carriere Alias, il congedo mestruale e l’educazione sessuale.” Studenti in protesta a Ravenna per la Giornata Internazionale della Donna

Studenti in protesta a Ravenna per la giornata Internazionale della Donna. Ricordando che l’8 marzo non è una festa.

“Il nostro esempio per l’8 marzo, giornata di lotta significativa, è la Palestina e le sue donne, esempio di riscatto e lotta che vogliamo seguire. Scioperiamo perché da tempo definiamo la Scuola come una gabbia che impedisce la nostra emancipazione e riproduce l’oppressione e le barbarie di questo sistema, e dall’altra perché vogliamo essere protagonisti della lotta per la liberazione che si può conquistare solo con la lotta. – hanno detto gli studenti, proseguendo con le loro richieste: – Pretendiamo una nuova Scuola Pubblica in cui ci siano garantite le carriere Alias, il congedo mestruale e l’educazione sessuale.”