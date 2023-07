Tornano in acqua i fotosub del Centro Sub Nuoto Club 2000 e subito arrivano un successo e posizioni da podio in due competizioni svoltesi in altrettante giornate nelle acque ravennati del Mare Adriatico.

Protagonista delle migliori prestazioni è stato Marco Bollettinari, ma anche gli altri atleti delle società di Faenza non sono stati da meno, proprio nei giorni in cui è stata ufficializzata una consistente partecipazione ai prossimi Campionati nazionali.

Al 27° Trofeo Città di Faenza, nonché 5° Memorial Antonio Taroni e 2° Memorial Carlo Donati, organizzato Centro Sub Nuoto in quel del Lago Standiana di Savio di Ravenna, Bollettinari ha conquistato un ottimo secondo posto in classifica generale alle spalle di Mario Lado (Obiettivo Mare Milano), dopo aver centrato il successo con lo scatto nel tema “Ambiente” ed il terzo posto sia nel tema “Macro” sia nel tema “Pesce”.

Di valore sono pure il nono posto di Maria Elena Crispino ed il decimo di Luca Capasso, anche se la giuria non ha particolarmente apprezzato uno scatto certamente innovativo della fotosub manfreda nel tema “Macro” che le ha di conseguenza abbassato pesantemente la media del punteggio complessivo sui tre temi in gara. Va ricordato che la competizione assegnava anche il 5° Memorial Antonio Taroni, che è stato vinto da Mario Lado e il 2° Memorial Carlo Donati dove si è affermato Walter Scardino (Obiettivo Mare Milano).

Ventiquattro ore dopo è stata la volta della 24^ Coppa Polinara, organizzata alla Diga Foranea Nord dal Sub Delphinus di Marina di Ravenna, dove per il Centro Sub Nuoto Faenza a brillare è stato Luca Capasso, classificatosi al terzo posto dietro a Claudio Zori (Ghisleri) e a Mario Lado, mentre Marco Bollettinari si è accontentato della quarta piazza e Maria Elena Crispino della settima. Capasso ha avuto la soddisfazione di vincere la gara per la migliore immagine sul tema “Macro”, mentre Stefano Colombo (Sub Nettuno Bologna) è stato premiato per la migliore foto assoluta.

Il Trofeo Città di Faenza e la Coppa Polinara erano gare di fotografia subacquea valide per la qualificazione ai Campionati Italiani Fotosub 2023 della Fipsas (Federazione italiana Attività subacquee), che ha poco dopo reso noti ufficialmente i nominativi di tutti i qualificati a partecipare alla rassegna tricolore in programma a Punta Ala (Grosseto) dal 18 al 23 settembre

Tutti gli atleti della società di Faenza si sono qualificati in base ai risultati ottenuti nelle gare selettive svoltesi da maggio a luglio: per la Categoria Reflex Digitali Marco Bollettinari, Maria Elena Crispino, Luca Capasso; per la Categoria Compatte Digitali Michele Sbrilli; nel Campionato per Società parteciperemo le due squadre composte da Bollettinari più Crispino e da Sbrilli più Capasso; le modelle saranno Giulia Di Domenico e Rosa Donati. Un mese dopo l’attenzione si sposterà sul Campionato Mondiale di Fotografia Subacquea programmato dal 9 al 14 ottobre a Cayo Largo (Cuba)