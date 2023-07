Martedì 25 Luglio alle ore 20:30 presso il Campo Sportivo della Parrocchia di Santa Maria Maddalena ingresso in Via Riccione a Faenza si svolgerà l’Assemblea Pubblica organizzata dal Consiglio di Quartiere del Borgo e rivolta a tutti i cittadini colpiti dall’alluvione finalizzata a raccogliere le esigenze e organizzare insieme un nuovo Comitato che rappresenti tutte le aree non ancora organizzate che comprendono:

Via De Gasperi,

Via Fratelli Rosselli,

Via Lesi,

Via Testi,

Via Cesarolo,

Via Corbara,

Tutte le vie limitrofe e le aree che non hanno un comitato di riferimento. Saranno presenti i rappresentanti del Comitato di vicinato solidale del Borgo che condivideranno la loro esperienza. Questo momento è finalizzato a coinvolgere ed ascoltare i cittadini affinché nessuno rimanga indietro nelle fasi della ripartenza dopo le due drammatiche alluvioni che hanno colpito la nostra città e il nostro Quartiere e a creare le condizioni affinché le istanze del territorio possano essere ascoltate e siano oggetto di azione da parte delle autorità competenti. Il Consiglio di Quartiere Borgo è un organismo con lo scopo di promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva. Coinvolgendo i cittadini, le associazioni, gli enti di volontariato, le realtà culturali, sportive e ricreative, parrocchiali e rionali si pone l’obiettivo di raccogliere e farsi interprete delle istanze, dei bisogni individuali e collettivi, degli interessi e delle proposte del proprio territorio e dei residenti nel medesimo, svolgendo azioni di responsabilità diffusa, promuovendo e stimolando percorsi di democrazia, di impegno civile e di volontariato, con iniziative, progetti ed interventi nei diversi ambiti di pubblico interesse, per la crescita ed il miglioramento della vita quotidiana.