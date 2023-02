Case e palazzi sempre più in trasformazione: ciclo di incontri ideato dagli architetti

I nuovi interventi in campo edile per migliorare la sostenibilità degli edifici spesso mal si conciliano con le nostre case e i nostri palazzi, pensati quando ancora pannelli fotovoltaici, riscaldamento a pavimento, pompe di calore non esistevano. L’Ordine degli architetti di Ravenna ha così organizzato un ciclo di sette incontri, aperto al pubblico, per parlare di cultura e operatività della conservazione dell’architettura: “Trebbo d’architettura e restauro – Conversazioni di conservazione”.

Appuntamenti a Ravenna, Lugo, Russi e Faenza. Relatore sarà Emilio Roberto Agostinelli, per 32 anni alla Soprintendenza di Ravenna, direttore di restauri sui principali monumenti ravennati, fino al 2021 professore all’Università di Bologna