Sconfitta interna per il Ravenna Women che con pochi sprazzi non approfitta delle giuste occasioni per chiudere la partita contro una volenterosa Torres.

Il primo tempo di fattura giallorossa inizia nel migliore dei modi con il vantaggio al 2′ grazie a Gianesin brava a sorprendere in volata i difensori centrali avversari.

Le leonesse possono chiudere già al 5′ della prima frazione di gioco, ma Burbassi a tu per tu con il portiere avversario, non riesce nell’impresa di superarla. La Torres inizia a trovare le contromisure e su calcio d’angolo trova il pareggio al 9’ con Adam. Il Ravenna prova a spingere chiudendo il primo tempo con il rammarico per la stoccata mancata.

Nel secondo tempo il Ravenna fa entrare Carrer al posto di Barbaresi ma il cambio non sortisce nulla: al 10’ una sponda errata di Carrer viene intercettata dalle avversarie che ripartono e si portano in vantaggio con il goal di Iannazzo.

A quel punto la squadra di casa non ha la forza di recuperare. La gara diventa difficile e proprio su uno sfortunato rimpallo nasce l’azione che porta al goal la ex Poli, che fissa il punteggio sul 3 a 1.

Non sortisce effetto l’entrata in campo di Scarpelli e Elena Mariani. Su una complessa azione, proprio quest’ultima va in rete con mancata convalida del direttore di gara per fuorigioco. Una bella palla goal di Scarpelli invece non è purtroppo sfruttata per il 2 a 3.

Prossima gara in trasferta con il Cittadella, in una dura e difficile sfida.

TABELLINO

Ravenna Women – Torres Femminile: 1 – 3

Reti: 2’ pt Gianesin (RA), 9’ pt Adam (TO), 18’ st Iannazzo (TO), 29’ st Poli (TO)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Candeloro, Tonelli, Barbaresi (1’ st Carrer), Domi (29’ st Ventura), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin (22’ st Mariani Elena), Giovagnoli, Raggi (41’ st Scarpelli), Vicenzi, Gardel

A disposizione: Ruotolo, Mascia, Carli

All. Massimo Ricci