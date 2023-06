In questo momento di graduale ripresa dai recenti e drammatici accadimenti che hanno colpito il territorio di Brisighella e dell’Unione della Romagna Faentina, la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di dare ai cittadini Brisighellesi un segnale di ripartenza, nella convinzione che la cultura ed il turismo siano un tassello fondamentale del valore del nostro territorio e del suo tessuto sociale, cuore pulsante dell’intera comunità.

Nel corso dell’emergenza, le Associazioni che a vario titolo operano sul territorio sono state impegnate in prima linea nell’assistenza alla popolazione così gravemente colpita, dimostrando quanto sia vivo, attivo e solidale il tessuto associativo della nostra realtà territoriale. Inoltre, molte Associazioni, enti del Terzo Settore ed altri soggetti impegnati in ambito turistico, culturale e sportivo, sono state direttamente colpite dall’alluvione e dalle conseguenze che essa ha comportato: la ripartenza delle attività svolte nell’ambito del calendario estivo è naturalmente graduale e commisurata alle oggettive possibilità di realizzazione di eventi e manifestazioni.

Gli appuntamenti da non perdere tra luglio e agosto

Pertanto, Brisighella propone anche per il 2023 la sua stagione culturale estiva con concerti, incontri culturali, spettacoli e mostre. La stagione si apre sabato 1° luglio con “Brisighella Romantica”, dalle 19:00 nel centro storico con allestimenti romantici, artisti di strada, musica unplugged, menù a tema. Durante la serata sarà possibile acquistare gli allestimenti, il ricavato sarà devoluto al Comune di Brisighella per i lavori di ripristino post alluvione. Sempre il 1° luglio, per gli appassionati arriva il Motothunderdome, raduno di moto con musica e spettacoli a tema all’ex convento dell’Osservanza.

Nelle settimane successive sono in programma molte iniziative culturali che accompagneranno le serate estive. Appuntamenti che esalteranno l’atmosfera onirica del borgo associata alle sue bellezze architettoniche e naturalistiche, alla qualità dei ristoranti, a quella dei prodotti tipici del territorio e dell’artigianato artistico.

Dal 6 luglio, per quattro giovedì consecutivi presso il Teatro all’Aperto di Via Spada alle ore 21:15, si terrà “Brisighella Teatro Ragazzi al Borgo”, rassegna delle più valide compagnie per un teatro di qualità pensato per i ragazzi e le loro famiglie curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri. L’accesso è gratuito e senza prenotazione.

I venerdì dal 7 luglio al 18 agosto, il centro storico dalle ore 19:00 si animerà con il classico mercatino per le vie del borgo medioevale con “Brisighella un Borgo d’Arte”, la mostra mercato d’arte, antichità e brocantage.

I mercoledì dal 12 luglio al 9 agosto, il Chiostro dell’Antico Ex Convento dell’Osservanza (ingresso Via Masironi) sarà la sede ideale per gli appuntamenti di musica classica proposti dall’Associazione “Chitarra e altro…” che con la “Magia del Borgo 2023” attesta un piacevole sodalizio. La rassegna si esprimerà con protagonisti e proposte di spessore di consenso internazionale. I concerti avranno inizio alle ore 21:15. La rassegna comprende anche un concerto di beneficenza per le vittime dell’alluvione che si terrà domenica 30 luglio alle 21:00 presso il Foyer del Teatro Pedrini. Sempre il 30 luglio, l’Ex Convento dell’Osservanza ospiterà “Hygieia”, la fiera del benessere, con conferenze, dimostrazioni e mercatino a tema.

Nei mesi di luglio e agosto, il Teatro all’aperto di via Spada ospiterà anche la rassegna cinematografica a cura di Cinemaincentro, con una selezione dei migliori film dell’anno da guardare sotto le stelle.

Si riconferma anche l’appuntamento con “Note nel Chiostro – Giovani in Musica” all’insegna della musica eccellente.

Giovedì 20 luglio, presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli (Antico Ex Convento dell’Osservanza) sarà possibile assistere all’esibizione dei giovani concertisti della Young Musicians European Orchestra, del Maestro ravennate Paolo Olmi.

Venerdì 21 luglio, presso il Complesso dell’Osservanza alle ore 21:00, si svolgerà il secondo appuntamento per il 2023 della rassegna letteraria “Cotidie Legere”, a cura di Elisabetta Zambon, con la presentazione del romanzo “Parlami” di Francesco Zani (Fazi, 2023).

Il fine settimana del 22-23 luglio vedrà il ritorno di un evento storico, “Borgo Indie”, che avrà quest’anno anche una finalità benefica. Enogastronomia, cultura e musica si incroceranno in maniera inedita nella suggestiva cornice dell’Ex Convento dell’Osservanza.

Prosegue anche la rassegna concertistica in collaborazione con La Corelli, che vede due importanti appuntamenti estivi: il 28 luglio alle ore 21:00 “Invito a teatro con delitto” (Teatro all’aperto di via Spada) e il 23 agosto ore 21:00 la rassegna “RA-DICI” (Ex Convento dell’Osservanza).

L’Associazione Il Melo Silvestre propone gli appuntamenti itineranti del Festival “I Suoni e le Parole, un simposio informale tra le pietre di luna” nel teatro all’Aperto di via Spada. Le date, in attesa di conferma, saranno comunicate successivamente.

Sabato 5 agosto, l’appuntamento da non perdere è in centro storico con “Calici sotto i Tre Colli – le stelle nel Borgo”, dove l’esaltazione del vino di qualità, quello delle terre e cantine migliori del territorio, accompagnato da note musicali, incontrerà le eccellenti proposte culinarie.

Venerdì 18 Agosto, alle ore 21:00, appuntamento presso la Pieve del Tho (S.Giovanni in Ottavo) con il concerto della rassegna “I Luoghi dello Spirito e del Tempo” curati dal Collegium Musicum Classense.

Visitabili i musei brisighellesi

La Rocca di Brisighella, aperta nuovamente dal 24 giugno, sarà visitabile nei mesi di luglio e agosto nei giorni festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. A settembre, sarà possibile accedere al museo anche nei giorni infrasettimanali, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 (giorno di chiusura lunedì). Questi orari sono validi fino al 10 settembre.

Riaperta anche la Torre dell’Orologio, sempre nei giorni festivi e prefestivi, dalle 15:30 alle 18:30. L’accesso alla Torre è gratuito.

Presso il Museo Ugonia, fino al 4 settembre è visitabile la mostra “Nature” dell’artista Ugo Pasini. Il Museo Ugonia custodisce le poetiche opere più rappresentative del grande litografo Giuseppe Ugonia e la sezione permanente “Omaggio a Giuseppe Ugonia. Artisti romagnoli contemporanei”.

Si accede al Museo tramite biglietto unico con Rocca (intero 5 €, ridotto 4 €). Festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 19:00.

Il programma potrebbe subire variazioni e aggiornamenti. La presente programmazione è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale con la Pro Loco di Brisighella, le associazioni e le realtà del nostro territorio che si esprimono per garantire piacevoli opportunità al turista che sceglie di soggiornare o semplicemente visitare il nostro Borgo medioevale.