Fit&Joy Training Club Faenza e Officina 25 Training Club Lugo hanno organizzato la prima edizione di “Sport Training Competition”, svoltasi sabato scorso, 6 aprile, al Parco del Tondo di Lugo. Si è trattata di una gara di endurance a tempo, con la corsa alternata ad esercizi di potenziamento lungo un percorso. Circa sessanta i partecipanti fra uomini e donne.

Al termine della finale maschile, il successo è andato ad Augusto Reati; secondo posto per Domenico Matacena, terzo Mattia Mingotti. Nel settore femminile ha vinto Ilaria Muccinelli; seconda Marika Bianconcini, terza Marika Baruffaldi. L’evento si è svolto in collaborazione con A Me Mi Restaurant & Drinks, Benfenati, Ascom Lugo, Ibix, Offside Sport, Svm Solution, Cantine Melandri, Badiali Faenza e Tennis Club Faenza.