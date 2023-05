“Quanto pesa il comparto moda nell’economia delle province romagnole? Quanti lavoratori impiega? Qual è il suo impatto ambientale e quali investimenti sono necessari? Come risolvere la cronica carenza di personale specializzato?

Per rispondere a queste e ad altre domande, la

Femca-Cisl Romagna

organizza il convegno “

Attorno alla bellezza: il lavoro nel settore moda in Romagna”,

che

si terrà

giovedì 11 maggio 2023,

dalle

ore 9:30,

presso la

Sala degli incontri

del

Palazzo Romagnoli a Forlì

Iniziativa che trae ispirazione e nello stesso tempo dona una chiave di lettura di completezza alla mostra

“L’arte della moda L’età dei sogni e delle rivoluzioni 1789 – 1968”

, in corso al

Museo Civico San Domenico di Forlì

fino al prossimo 2 luglio.



La Romagna, infatti, conta un’ importante tradizione che ha portato alla nascita di due distretti: quello dell’abbigliamento a Rimini e quello delle calzature femminili a San Mauro Pascoli.

L’obiettivo dell’evento della Femca è quello di porre sotto i riflettori e ridare la giusta importanza a un settore strategico per l’intera area. Un settore che può vantarsi della straordinari opera di migliaia di lavoratrici e lavoratori e della tradizione di prestigiose imprese del territorio, aziende che sempre più si distinguono per la loro capacità di proporre il loro marchio anche sui mercati internazionali e per la loro capacità di attrarre investitori stranieri.

Programma:



I

ntroduzione di

Emanuele Scerra

segretario generale

F

emca Cisl Romagna



interverr

à

Vincenzo Colla

Assessore lavoro e sviluppo economico Regione Emilia-Romagna



Saluti di:



Gian Luca Zattini

Sindaco di Forlì



Lu

ciana Garbuglia

Sindaca di San Mauro Pascoli



Daniele Morelli

Sindaco di San Giovanni ln Marignano



Francesca Matteini

Assessora al lavoro e patto per il clima del Comune di Rimini



contributo di

Roberta Alessandri

imprenditrice pelletteria e calzaturiero



Seguirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno:



R

oberto Ricci Migani

responsabile regionale settore innovazione sostenibile, imprese e filiere Regione Emilia-Romagna



Perla Alessandri

Ceo presso

G

reymer





Luca Giannini

avvocato, vicepresidente del

Cercal



Giovanni Ma

tteucci

professore ordinario di estetica

U

nibo





Nora Garofalo

segretaria generale

F

emca Cisl nazionale