18 milioni di investimento per migliorare l’irrigazione fra Reda e San Mamante | VIDEO

Sono iniziati nei mesi scorsi i lavori per garantire una migliore irrigazione nei territori di Reda, Albereto, Basiago, Pieve Corleto, San Biagio e San Mamante. Si tratta del secondo lotto de progetto del Consorzio di Bonifica della Romagna per potenziare la distribuzione irrigua delle acque del Canale Emiliano-Romagnolo nei territori a sud per far fronte ai sempre più lunghi periodi di siccità che mettono a rischio le produzioni agricole dei nostri territori. Si tratta di un investimento da 18 milioni di euro. Una lunga condotta principale, dalla quale si dirameranno le condotte di distribuzione, collegherà il Canale Emiliano-Romagnolo, nell’area di via San Vincenzo, a sud di Fossolo, con la condotta esistente nella zona di via Ramona, a sud della via Emilia. Dalla stessa condotta, in via Carbonara, partirà una nuova condotta principale che servirà la zona di San Biagio e di San Mamante.