L’Associazione Cuore e Territorioha messo a disposizione oggi un TIR colmo di letti materassi e condizionatori delle famiglie che hanno subito danni dalla recentealluvione. Il carico di merce preziosa è giunta presso la dittaFACCHINI di Lavezzola che ha messo a disposizione il capannone per la collocazione momentanea del materiale. Il materiale è stata concesso a Cuore e Territorio, previo accordi tra i presidenti (Morgese / Lazzarotto) dalla Associazione “Casa della Speranza Onlus” di Castiglione Torinese Presidente Cav. Giovanni Lazzarotto che ha provveduto inoltre anche alle spese di trasporto. A ricevere e smistare i materiali per conto di Cuore e Territorio, Il volontario Cav. Fabio Marzufero.I letti e i materassi verranno distribuiti alle famiglie alluvionate di Conselice, S.Agata, Spazzate Sassatelli Voltana e Faenza, selezionate dai servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna materiali per conto di Cuore eTerritorio, Il volontario Cav. Fabio Marzufero.I letti e i materassi verranno distribuiti alle famiglie alluvionate di Conselice, S.Agata, Spazzate Sassatelli, Voltana e Faenza, selezionate dai servizi sociali dell’unione dei Comuni della bassa Romagna, in cooperazione con i volontari. Cuore e Territorio con il Presidente Morgese ringrazia il direttore del lingotto Hotels via Nizza 256 TORINO, che ha messo a disposizione: 36 letti con materassi 120×200, 18 letti con