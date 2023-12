L’appuntamento conclusivo dei Concerti della Domenica dell’Associazione Musicale Angelo Mariani vedrà protagoniste due artiste che oltre ad essere entrambe pianiste, sono due gemelle. Sono Eleonora e Beatrice Dallagnese, in scena domenica 3 dicembre alla Sala Corelli del Teatro Alighieri (inizio ore 11), per proporre il loro programma per pianoforte a quattro mani.

22 anni, la cosa che balza agli occhi nel loro curriculum è che hanno seguito lo stesso percorso formativo. Hanno iniziato lo studio del pianoforte all’età di 4 anni e nel 2015 sono state ammesse alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola in cui hanno studiato con M° Stefano Fiuzzi. Attualmente studiano con M° Ingrid Fliter e M° Boris Petrushansky nella classe di pianoforte e con M° Marco Zuccarini e M° Nazzareno Carusi nella classe di musica da camera.

Tengono regolarmente concerti in veste di soliste e in duo pianistico, esibendosi nelle sale e stagioni concertistiche italiane ed estere come Società del Quartetto di Milano, Accademia Filarmonica di Bologna, e all’estero Wiener Saal di Salisburgo, Festival de Musique de Menton in Francia e Carnegie Hall (Stern Auditorium) di New York.

Hanno partecipato a concorsi nazionali e internazionali sia come soliste che in duo pianistico, ottenendo 44 primi premi assoluti, tra i quali ‘Piano talents’ International Piano Competition di Milano, Concours International de piano à 4 mains di Montecarlo, Cesar Franck International Piano Competition di Bruxelles.

Nel concerto all’Alighieri, che viene realizzato col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e anche grazie a Confcommercio Ravenna, eseguiranno Allegro “Lebensstürme” D 947 op. 144 di Franz Schubert, la celebre composizione Ma mère l’oye di Maurice Ravel, e infine Six Morceaux op. 11 di Sergej Rachmaninov.

Biglietto d’ingresso: € 10,00; ragazzi sotto i 26 anni € 5,00.

