Alluvione: a Faenza si stimano 4 mila persone senza casa

A Faenza si stimano 4 mila persone senza casa dopo l’alluvione. A tre mesi dagli eventi di maggio la situazione non è ancora completamente a fuoco, ma il dato non dovrebbe essere lontano dalla verità. Non è ancora chiaro quanti faentini siano riusciti a trovare una sistemazione in affitto. Il calcolo degli uffici comunali è basato sulle domande del contributo da 3 mila euro. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 31 ottobre. I faentini che hanno subito i danni più gravi dagli allagamenti hanno però tutti per lo più già consegnato la documentazione.

Gli uffici sociali temono l’arrivo dell’autunno, quando il problema della mancanza di una casa potrebbe diventare difficile da affrontare.