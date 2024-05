Venerdì 24 maggio inaugurerà al Parco Tassinari il Palco nel Parco, il nuovo allestimento ideato dal Rione Verde per organizzare all’interno dell’area verde eventi e spettacoli.

Il primo appuntamento prenderà il via alle 15.30 con una serie di iniziative in programma dedicate ai più piccoli. Glorietta intratterrà i bambini con giochi e truccabimbi. Mattia metterà a disposizione giochi in legno mentre Leonardo Collina offrirà un’animazione teatrale.

Spazio anche alla musica con I Sorci Verdi, Il Trio Italiano e Le Ombre.

Sarà inoltre un’occasione per ammirare per la prima volta le dame del Rione Verde che sfileranno alla Bigorda e al Palio.

Alle 19.30 si terrà l’inaugurazione vera e propria del ciclo di eventi.

Il ciclo di eventi è possibile grazie a LA BCC ravennate forlivese e imolese, Faenza C’entro, Stareinsieme APS e il patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza.