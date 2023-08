90 mila euro per la salvaguardia del dialetto: in provincia di Ravenna 4 progetti

13 progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la salvaguardia del dialetto. 90 mila euro il fondo messo a disposizione. 10 mila euro in più rispetto a quanto inizialmente preventivato. In provincia di Ravenna saranno 4 i progetti a beneficiare del sostegno regionale. Il numero maggiore rispetto a tutte le altre province emiliano-romagnole, fin dalle candidature, segnale che la salvaguardia dell’idioma locale è un’esigenza di queste terre, considerato un vero e proprio bene culturale, da studiare e preservare, poiché anche specchio della storia e della cultura di una comunità.