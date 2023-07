Non saranno riattivati i numeri telefonici che iniziano con le cifre «38», che erano assegnati a diversi uffici dei Comuni e dell’Unione della Bassa Romagna.

Da ora in avanti per poter raggiungere telefonicamente gli uffici desiderati, è necessario sostituire le cifre «38» con «299»: per esempio, il numero 0545 38111 diventa 0545 299111.

A seguito di un guasto causato dall’alluvione, le linee telefoniche Tim che iniziano con 38, attestate sulla centrale di Lugo, avevano cessato di funzionare; dopo i primi tentativi di riparazione, per problemi tecnici Tim ha informato l’Amministrazione comunale che non potrà procedere alla riparazione del guasto, confermando la reimpostazione dei numeri interessati quale ripristino del servizio.