E’ possibile fino a mercoledì 31 agosto, collegandosi alla pagina web https://www.instagram.com/to.gether___/?hl=it, votare il proprio artista o gruppo preferito fra i partecipanti al primo “Together Green Music Contest”, organizzato dall’associazione Together Tozzi Green di Ravenna per valorizzare la musica come strumento di comunicazione ambientale, in collaborazione con l’associazione Mousiké.

Al Contest hanno preso parte otto fra cantanti e gruppi, con brani inediti o cover, tutti attinenti al tema della sostenibilità. Sabato 17 settembre, il Teatro Socjale di Piangipane ospiterà la serata finale del Contest, a cui parteciperanno tutti i concorrenti: ma per definire i vincitori – oltre alla giuria tecnica – varranno anche i voti del pubblico, che si possono appunto attribuire entro mercoledì prossimo tramite instagram.

Questi gli otto in gara, provenienti da varie parti d’Italia: Alice Mariotti; Moonglow; John in the Dark; Makwa; Veronica Di Nocera; Filippo Mazzotti; Thomas; Jeb.

Al termine della serata verrà assegnato il premio al vincitore, che avrà a disposizione una sala di registrazione per registrare gratuitamente un brano.

ToGether – Associazione Tozzi Green Odv, è la giovane associazione che opera in partnership con Tozzi Green, società impegnata in Italia e nel mondo sul fronte della diffusione delle energie rinnovabili.