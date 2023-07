È partito l’atteso Summer Eco Tour 2023, il Villaggio Itinerante che sta facendo tappa presso le più belle spiagge italiane per parlare di ecologia e natura. Otto giornate in riva al mare per informare sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della raccolta differenziata con momenti di approfondimento, ma anche giochi, musica e divertimento.

Summer Eco Tour è partito dalla Liguria nel week-end del 24/25 giugno con la prima tappa ad Albissola Marina, passato dalla Campania a Sorrento nel week-end del 1/2 luglio per la seconda tappa e sta per arrivare a Cervia per la terza tappa presso la spiaggia libera. Nei giorni di sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 sarà allestito fronte mare il Villaggio realizzato con materiale naturale e di recupero. Un’accogliente oasi sulla sabbia che consente di svolgere attività formative direttamente in spiaggia con incontri tematici, tecnici qualificati e dimostrazioni pratiche. Il tema centrale dell’attività è la raccolta differenziata: un’intera area del villaggio è infatti dedicata proprio alla formazione sulla corretta gestione dei rifiuti domestici con giochi e didattica interattiva.

Tutti i partecipanti riceveranno gadget e materiale informativo offerto dai partner. Tra gli omaggi anche un simpatico portachiavi con tappo in simil-sughero realizzato da Nomacorc Ocean con plastica riciclata raccolta nelle zone costiere e destinata a finire negli oceani.

Altro protagonista del Villaggio sarà il punto fotografico con il nome della città ospitante dove i partecipanti potranno farsi un selfie con il proprio smartphone mentre lo staff Summer Eco Tour scatterà foto ricordo da stampare sul momento con la stampante alimentata esclusivamente ad energia solare.

Partner di Summer Eco Tour è PiùMe, catena con oltre 300 negozi dedicati alla bellezza e alla cura della casa, che sarà presente con buoni sconto e gadget per tutti.

Tra i partner anche Hawaiian Tropic, che presenta la sua gamma completa di Lozioni, Oli, Aftersun e balsamo labbra protettivi. Una gamma adatta a chi vuole godersi la bellezza del sole in modo spensierato, grazie alle formule che rispettano e si prendono cura della pelle, dell’ecosistema marino e degli animali. Tutti i prodotti non vengono testati sugli animali e si avvalgono di formule prive di ossibenzone o ottinoxato nel rispetto della vita marina.

Sostiene l’evento anche Paragon Shop, riferimento urbano e online per le calzature contemporanee, in collaborazione con Ipanema, il brand di calzature prodotte con un uso responsabile delle risorse e con un ridotto impatto ambientale.

Summer Eco Tour continuerà nelle settimane successive con l’ultima tappa a Lido di Camaiore (5-6 agosto).