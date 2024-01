Sabato 27 Gennaio sarà inaugurato il mezzo donato da Sabbioni all’Associazione Volontari Protezione Civile R.C. Mistral a seguito dell’emergenza alluvionale che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio del 2023.

L’inaugurazione, alla presenza del Sindaco Michele De Pascale e del Prefetto Castrese de Rosa, sottolinea l’importante sinergia che si è creata tra R.C. Mistral e Sabbioni: da una parte un’associazione presente su tutte le emergenze regionali e nazionali per portare una risposta operativa a persone e cose e che ha moperato con grande impegno durante gli scorsi mesi, impiegando in maniera continua e duratura molti volontari e mmezzi; dall’altra parte Sabbioni, un’azienda nata, cresciuta e fortemente legata al territorio, che ha voluto dare il suo contributo in un momento estremamente delicato.

L’emergenza ha unito queste due realtà in una collaborazione che ha reso possibile l’acquisto di un nuovo mezzo da trasporto materiale per l’Associazione Volontari Protezione Civile R.C. Mistral