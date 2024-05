Caroli è stato nominato dalla presidente nazionale di Enpa Carla Rocchi e succede a Gabriele Tossani, incaricato a marzo 2023, dopo il commissariamento della sezione faentina; si occuperà della riorganizzazione dell’associazione, in attesa delle elezioni per la nomina di un nuovo consiglio direttivo, previste entro l’anno.

«In questi lunghi mesi non è mai venuta meno l’attenzione ai nostri amici a quattro zampe – sottolinea Paolo Caroli -. Tutte le attività di assistenza, accudimento e soccorso sono state portate avanti con la massima efficienza e mi assicurerò che ciò non venga mai a mancare, in attesa di ripartire a pieno regime con un nuovo consiglio direttivo».

Caroli, 70 anni, sposato con due figli, laureato in psicologia, è titolare della cartolibreria Sorelle Resta di Faenza. Dal 2006 è Presidente di Confcommercio Faenza e vicepresidente di Confcommercio provincia di Ravenna, dal 2010 vicepresidente di Confcommercio Emilia-Romagna e vicepresidente vicario della Federazione nazionale cartolai, dal 2007 al 2022 membro del consiglio d’amministrazione della Bcc Ravennate, forlivese e imolese. Insieme alla moglie è da tempo impegnato con Enpa in qualità di volontario.