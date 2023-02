Pubblicato il bando per la spiaggia per persone con disabilità: concessione ventennale

Pubblicato dal Comune di Ravenna il bando per l’assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia attrezzata all’accoglienza di persone con disabilità. Si istituzionalizza di fatto quello che in questi anni è stato l’esperimento della spiaggia portato avanti dall’associazione faentina “Insieme a te” sul litorale di Punta Marina. Lo stabilimento balneare ha infatti garantito a molte persone con disabilità, e alle rispettive famiglie, di vivere l’esperienza della vacanza al mare, mettendo a disposizione degli ospiti anche un alloggio nel lido. Come promesso ora il comune ha pubblicato un bando, aperto agli enti del terzo settore, nell’ambito del progetto “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”. La concessione sarà di 20 anni e si baserà su un contributo di 135 mila euro.

Debora Donati, presidente di Insieme a Te, che ovviamente parteciperà alla gara indetta a Ravenna, ha così descritto ai nostri microfoni l’ultimo anno della spiaggia