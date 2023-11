Questa settimana è iniziato il posizionamento di oltre trenta fioriere lungo i portici e in centro storico, per rendere più gradevoli gli spazi e sostituire alcune delle fioriere andate distrutte in seguito all’evento alluvionale di maggio.

Sempre questa settimana è iniziato il lavaggio dei portici, dei marciapiedi, dei cestini e di alcuni luoghi e spazi che necessitano di costante pulizia. Il servizio ha una cadenza settimanale e viene svolto con idropulitrice.

Queste sono solamente due delle azioni introdotte per rendere i portici e il centro storico un luogo più attrattivo per chi fa impresa e più accogliente per chi decide di fare acquisti o di passeggiare.

In condivisione con le associazioni di categoria è stata infatti resa gratuita la tassa di occupazione suolo pubblico, gratuita la tassa di pubblicità, estesa l’esenzione al pagamento della tassa di suolo pubblico che viene pagata per chi esegue cantieri in centro, installate in centro storico 16 telecamere di sicurezza (tutte funzionanti), riqualificati i marciapiedi della Via Emilia e realizzati i calendari unici degli eventi.

I prossimi passi riguarderanno interventi per una migliore accessibilità, per una nuova illuminazione e per una migliore segnalazione delle zone parcheggio, in particolare di Piazzale Roma e dei parcheggi di Viale Umberto I con l’installazione di pannelli informativi interattivi.

“Sono ancora numerose le azioni da portare avanti per l’incentivazione del commercio e dell’artigianato locale – spiegano dall’Amministrazione Comunale – ma passo dopo passo cerchiamo di migliorare il nostro centro”.