La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 2 maggio prossimo, una nuova mostra dedicata a “110 anni di passione giallorossa, 1913 – 2013”, esposizione di 40 magliette storiche del Ravenna Calcio, alcuni ritagli di giornali, poster e varia oggettistica inerente il calcio (schedine totocalcio di diverse annate, gadget, gagliardetti), parte di una più ampia collezione appartenente al ravennate Roberto Armari.

“Una partita di Foot Ball sarà giocata domani, domenica, in Piazza d’Armi alle ore 16, da alcuni giovani concittadini con la Società Foot-Ball di Forlì”. Questo stringatissimo annuncio pubblicato sul Ravennate del 19-20 aprile 1913 annunciava la prima partita ufficiale del Ravenna Calcio.

110 anni son passati da quel 21 aprile 1913 e la mostra ospitata dalla Cassa, attraverso i pezzi e i cimeli, vuole ripercorrere le tappe salienti di una passione a tinte giallorosse e di un connubio – quello fra la città e la propria squadra di calcio – che ha permesso ad appassionati e tifosi di condividere con passione sia la serie B (per sette anni) che il campionato di Promozione.

Ed è proprio agli appassionati, ai tifosi, agli addetti ai lavori, agli ex giocatori, ai collezionisti e ai semplici curiosi che è dedicato questo contributo nel segno della nostalgia, ma anche della storia. Ogni oggetto evoca un ricordo, un evento, un successo e pure qualche passo falso. Una maglia, un adesivo, un gagliardetto, una schedina, un poster, una cartolina, una spilla, una rivista, un calendarietto e soprattutto “il risultato”, quello del Ravenna che, per tanti anni, dalla domenica pomeriggio, campeggiava poi per tutta la settimana sulla bacheca del Bar Nazionale, proprio di fianco alle vetrine di questa mostra.