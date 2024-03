Messa in sicurezza del Senio: Castel Bolognese presenta alcune richieste alla struttura commissariale

Castel Bolognese chiede di essere interpellata per la messa in sicurezza del Senio. Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha infatti scritto al commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e alla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, per poter iniziare un confronto per innalzare i livelli di sicurezza del fiume. Secondo però il calendario dei lavori, il piano per la ricostruzione dovrebbe essere presentato entro il 31 marzo 2024. In questi mesi sono stati ripristinati e rafforzati i rilevati arginali del Senio, a Tebano è stato costruito un nuovo rilevato, è stato pulito l’alveo, ma Castel Bolognese chiede di più e soprattutto chiede un confronto per pianificare le opere che dovrebbero garantire la sicurezza idraulica. La lettera inviata dal sindaco è stata condivisa anche dal consiglio comunale.