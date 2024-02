Venerdì 1 marzo, alle ore 21 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, il giornalista sportivo Luigi Rivola presenterà il suo volume “Classe 500. La regina del Motomondiale” edito da Giorgio Nada. L’incontro ad ingresso libero sarà introdotto da Alex Ricci.

La classe 500, fin dai primi anni della storia delle corse motociclistiche di velocità, è sempre stata la più ambita, la più seguita dal pubblico, la più celebrata nelle cronache giornalistiche. Con l’istituzione del Campionato mondiale di velocità, la 500, dal 1949 al 2001 è diventata ufficialmente la “classe regina”, tanto è vero che il vincitore della classifica finale di questa cilindrata poteva fregiarsi del titolo di “campione mondiale assoluto”. Questo libro, dopo due capitoli introduttivi dedicati alla crescita della 500 fino alla Seconda guerra mondiale, intende celebrare i 53 anni “iridati” di questa “regina” attraverso le vicende umane, sportive, eroiche, drammatiche, che ne hanno costellato la storia. Senza tralasciare l’aspetto tecnico e la competizione fra le marche. Il testo è arricchito da moltissime immagini provenienti dall’archivio di Franco Villani, che fu tra i più noti e apprezzati fotografi del “Mondiale”. Non mancherà una parte tabellare dedicata ai grandi campioni della 500 e ai loro bolidi.

Nato a Faenza nel 1948, Luigi Rivola ha scoperto la motocicletta in gioventù e nel 1970 ha iniziato a correre in velocità nella classe 250 del Campionato italiano juniores con una Ducati ottenendo subito buoni piazzamenti. Passato alla classe 500 nel 1972 con una Suzuki, ha corso anche come pilota ufficiale della Suzuki-Italia: miglior risultato, un secondo posto a Modena. Dal 1973 ha iniziato l’attività giornalistica presso il settimanale Moto Sport e, da allora, ha fatto del giornalismo specializzato la sua professione. Ha lavorato come collaboratore per i mensili La Moto e Motociclismo, poi come redattore a Motosprint e nel ruolo di caporedattore a SuperWheels, al sito internet Motonline.com, infine a Dueruote, il mensile della Domus che ha lasciato nel 2012. È stato corrispondente dall’Italia per riviste specializzate giapponesi, americane, francesi e spagnole. Ha scritto diversi libri di storia del motociclismo, tutti tradotti anche in lingue straniere ed ha collaborato alla realizzazione del programma in quattro puntate “Storie di Uomini e di Moto”, prodotto dalla prima rete televisiva nazionale. Suoi anche i testi sul motociclismo dell’Enciclopedia dello Sport Treccani. Per Giorgio Nada Editore ha pubblicato “Classe 500. La regina del Motomondiale” (2018) ed è co-autore del volume “MISANO WORLD CIRCUIT Marco Simoncelli. 50 anni di corse/50 years of racing 1972-2022” (2022).