Linea Rosa, il flash mob di San Valentino contro la violenza sulle donne diventa virtuale

Il flash mob One Billion Rising, che in occasione di San Valentino fa ballare le piazze di tutto il mondo contro la violenza sulle donne, non potrà svolgersi quest’anno nella maniera tradizionale a causa della pandemia. Ma il centro antiviolenza Linea Rosa, che proprio nel 2021 festeggia i 30 anni di attività, non vuole rinunciare a questo importante appuntamento. Per questo, come ci racconta la presidente dell’Associazione Alessandra Bagnara, il flash mob si svolgerà quest’anno eccezionalmente online, per continuare anche se a distanza a sostenere tutte le donne vittime di violenze e soprusi.