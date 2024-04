È quasi tutto pronto per la Giornata dello Sport 2024 che si rinnova e diventa una festa all’aperto per le associazioni sportive del territorio che avrà come cuore pulsante il parco del Tondo. Sabato 20 aprile, la 52esima Giornata dello Sport, vivrà diversi momenti sin dal mattino.

Alle 9.30, infatti, l’appuntamento è al centro civico di Villa San Martino in via prov.le Bagnara per una biciclettata sul percorso di quello che sarà l’itinerario ciclopedonale Villa San Martino – Lugo. Il cantiere, finanziato dal PNRR per 600 mila euro, è in corso e l’obiettivo della biciclettata organizzata da Uisp in collaborazione con l’Amministrazione Comunale è quello di mostrare ai futuri ciclisti il percorso, oltre che stare in compagnia sulle due ruote. L’arrivo è fissato nel parco del Tondo dove ci sarà un ristoro offerto dal bar gestito dalla cooperativa San Vitale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, spazio alle oltre 30 associazioni sportive lughesi presenti nel parco con i loro banchetti. Ci sarà la possibilità di assistere a esibizioni sportive e di parlare con i rappresentanti delle varie realtà del ricchissimo tessuto dell’associazionismo sportivo della città.

Alle 17 la Giornata si trasferisce nel Palalumagni per due diversi momenti: la presentazione dell’87esima edizione del Giro della Romagna che il giorno dopo vedrà il suo via in piazza Baracca attorno alle 10.50. Alle 18.30 il momento più classico della Giornata dello Sport con le premiazioni in programma dopo il saluto del Sindaco. Verranno premiate le società sportive e i singoli campioni e campionesse e assegnati i riconoscimenti particolari. Questi ultimi saranno attribuiti al dirigente e allenatore di basket Renato Caroli, al Centro studi danza, al campione di wind surf Francesco Leoni, ad Angelo Tazzari che ha partecipato in moto all’Africa Ec Race moto rally 2023, all’associazione Sergio Franco per i risultati della scuola di brasilian jiu jitsu.

Seguiranno le premiazioni per i memorial che hanno sempre caratterizzato la Giornata dello Sport: tra questi segnaliamo il 36° memorial Guido Baracca a Gian Franco Brunori, fondatore della Ginnastica Artistica Lugo.

L’organizzazione della 52esima Giornata dello Sport è a cura di Uisp Ravenna-Lugo con la collaborazone del Comune di Lugo. Le foto delle premiazioni si potranno scaricare dal sito di Uisp Ravenna-Lugo.

In caso di maltempo la parte della Giornata prevista all’aperto sarà adattata in base alle condizioni meteo, le iniziative al Palalumagni rimangono confermate in ogni caso.