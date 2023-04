La Polizia locale ha rintracciato a Godo, in collaborazione con i carabinieri della locale stazione, il veicolo ricercato in merito all’incidente avvenuto nella serata di Pasqua in via Zalamella, nel quale un’auto, poi datasi alla fuga, aveva danneggiato seriamente l’impianto semaforico che regola l’incrocio con via Battuzzi e abbattuto le vetrate che delimitano l’area di un bar posto all’angolo delle due strade.

Il mezzo è sottoposto a sequestro. Sono in corso accertamenti per risalire al conducente e contestare le numerose trasgressioni al codice della strada e assicurare il risarcimento di tutti i danni cagionati.