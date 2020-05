Divampa nel pomeriggio un incendio per cause ancora in fase di accertamento nelle sterpaglie di un terreno agricolo di Via Barbona preso il B&B Ca’ Barbona.

Impegnate diverse squadre di Vigili del Fuoco, chiamato anche l’intervento dell’Elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna in via precauzionale visto il forte vento che tirava ma non sono stati necessari lanci d’acqua.

Un uomo è rimasto leggermente intossicato dal fumo ed è stato trasportato a bordo di un’ambulanza per accertamenti in ospedale. Salvato dalle fiamme anche un capriolo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Il rogo ora è sotto controllo.