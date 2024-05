Il Rione Verde presenti gli eventi del mese del palio: cene, concerti, sport e palio dell’acqua

Lunedì 3 giugno iniziano le settimane del palio al Rione Verde. Tante le iniziative che porteranno fino alla vigilia del Palio del Niballo, con l’ultima cena propiziatoria in programma il 22 giugno. S’inizierà con un doppio appuntamento in musica, ospiti Santa Balera, Gli Alluvionati del Liscio, Emisurela e Fratelli Margherita. Le serate continueranno fra Drag Queen, concerti, saggi, corse podistiche, scherma, balli, mostre, maxischcrmo in occasione delle partite dell’Italia , visite guidate al campanile di Santa Maria Vecchia e il palio dell’acqua.