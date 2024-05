Il Popolo della Famiglia ricorda l’Ammiraglio Cingolani, proponendo anche la creazione a Ravenna di un Istituto tecnico Nautico da intitolargli.

Mirko De Carli, candidato al Parlamento Europeo nella circoscrizione Nord Orientale per la Lista Libertà, Consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e Consigliere Comunale a Riolo Terme, propone una targa alla memoria dell’ ammiraglio: “Il prossimo 28 Maggio ricorreranno 3 anni dalla scomparsa dell’Ammiraglio Aleardo Cicognani.

Una figura di riferimento non solo per quello che concerne la sua professione, ma anche per il grandissimo impegno nel sociale, ricoprendo ruoli, tra gli altri, in protezione civile, negli Scout Agesci, nel Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Ha lavorato anche presso la capitaneria di porto a Ravenna.

Proprio da questo deriva il suo legame alla città.

Chiediamo dunque che l’Ammiraglio Cingolani possa essere ricordato in città con una targa o spazio pubblico o perché no, creando a Ravenna un istituto tecnico Nautico da intitolare alla sua persona.

Sotto questo ultimo aspetto, occorre rimarcare la funzione strategica del Porto di Ravenna e l’importanza che ha per la città. Da Venezia ad Ancona non c’è in alcuna città un istituto tecnico Nautico; Ravenna ha tutte le carte in regola per averlo.

E non ci sarebbe migliore occasione di unire i due aspetti intitolando la scuola ad un Romagnolo così illustre e dedito alla comunità.”