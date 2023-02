Il Gal- L’Altra Romagna, promuove un progetto a sostegno dei prodotti locali romagnoli in Germania aprendo una finestra sul panorama regionale. Il progetto, previsto dalla Strategia di sviluppo locale 2014-2020 e che verrà realizzato a partire dai prossimi mesi, si basa sulla volontà di promuovere le produzioni, principalmente agricole ma non solo, del territorio del GAL – L’Altra Romagna esplorando le possibilità di sviluppo di nuovi mercati a partire da quello tedesco, rendendo il territorio collinare montano più competitivo anche dal punto di vista dell’offerta enogastronomica.

Parola chiave del progetto è: “caratterizzazione”. Numerosi studi, realizzati in ambito nazionale ed internazionale, dimostrano come negli ultimi anni sia accresciuta nei consumatori la consapevolezza dei legami esistenti tra scelte alimentari e benessere psico-fisico. L’esperienza del Covid19 e dei relativi lockdown ha focalizzato ancor più l’attenzione dei mercati esteri (ed in particolare quello tedesco) sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari presenti nel territorio italiano. Il successo del made in Italy all’estero è inquadrabile nel concetto di ‘Paese di origine’ (Country of Origin). L’apprezzamento di un prodotto è determinato cioè anche dall’esistenza di una immagine coordinata del paese produttore ed esportatore in grado di produrre effetti tangibili sulle abitudini e desideri dei consumatori.

Per quanto riguarda il nostro paese, l’immagine all’estero si concentra su fattori tradizionali quali: storia, cultura, arte, turismo e stile di vita. Stile di vita e dieta mediterranea pongono il focus su qualità dei prodotti alimentari locali e in questo contesto la Romagna è in grado di offrire caratteristiche e tipicità uniche. In uno scenario altamente competitivo la capacità di far emergere i prodotti locali, riuscire a differenziarli, renderli noti e di conseguenza esportarli ruota attorno alla filosofia del prodotto inteso anche come espressione del territorio e della tradizione che li caratterizza. L’azione prevede uno studio finalizzato all’identificazione del territorio tedesco su cui operare attraverso anche il coinvolgimento del territorio per il tramite di operatori pubblici e privati e la conseguente presenza in Germania, organizzando eventi focalizzati sui prodotti alimentari del territorio del GAL e collaborando con Enti italiani, associazioni di produttori locali e associazioni tedesche (quali Associazioni di Ristoratori Tedeschi, Scuole di cucina italiana in Germania, associazioni dei consumatori, ecc…) per favorire gli scambi.

Il Presidente del GAL – L’Altra Romagna, Bruno Biserni, al riguardo afferma: “La limitazione del movimento delle persone ha reso molto più ricercati i nostri prodotti, ben noti ai consumatori in Germania dove il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, la cultura dei consumatori, la loro diversa attitudine di spesa offre oggi il contesto ideale dove proporre la realtà dei prodotti agro- alimentari realizzati dai nostri artigiani e imprenditori. Per questa categoria di aziende, individuare il contesto giusto ed affrontarlo singolarmente sarebbe un investimento gravoso e comporterebbe lunghe fasi di studio: farlo in gruppo conferma che, invece, l’unione fa la forza.”