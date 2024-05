Tre giorni ricchi di incontri interessanti, con esponenti politici ma anche imprenditori, operatori economici, esponenti del mondo sportivo e sociale, giornalisti…

Giovanni Poggiali, il viticoltore ravennate esponente della rete delle autonomie e candidato alle prossime elezioni europee nella lista di Azione per quanto riguarda la circoscrizione elettorale Italia Nordorientale, ha trascorso alcuni giorni in diversi dei territori che fanno parte della circoscrizione (in particolare Veneto, Friuli e Venezia Giulia) incontrando in maniera informale decine di persone interessate dal suo programma elettorale.

Fra i vari incontri, vanno segnalati quello svoltosi nella sede della Regione e Udine (alla presenza di vari esponenti del Patto per l’Autonomia, in primis il consigliere regionale Massimo Moretuzzo e il vicepresidente degli autonomisti europei, Roberto Visentin); e quello andato in scena allo storico Caffè San Marco di Trieste con la segreetaria regionale di Azione, Daniela Rossetti.

Il prossimo appuntamento di campagna elettorale è per la mattinata di domani, giovedì 23 maggio, a Ravenna: Giovanni Poggiali sarà ospite di un incontro nella sede di Confagricoltura.