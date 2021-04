Far conoscere la cultura mozambicana, brasiliana e portoghese attraverso il cibo: a Ravenna ha aperto O Coqueiro

In piena ondata pandemica ha aperto a Ravenna un nuovo locale, O Coqueiro, cucina multietnica tropicale mozambicana, brasiliana e portoghese , in via Bassano del Grappa. L’idea è venuta a Benilde, da 20 anni ormai in Italia, con alle spalle una tradizione familiare incentrata sul turismo. Un’attività tutta al femminile, un gruppo di donne, due generazioni che hanno deciso di muovere insieme i primi passi nonostante il coronavirus, per far conoscere, attraverso il cibo, la cultura di diverse comunità straniere ormai da tempo radicate in città.