n prossimità della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 per l’elezione del Parlamento Europeo, nei prossimi giorni l’Ufficio Elettorale del Comune di Faenza, in piazza Rampi, osserverà un’apertura straordinaria per il rilascio delle tessere elettorali.

Venerdì 24 maggio l’ufficio sarà aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle 18.00, sabato 25 maggio sempre dalle 9.00 alle 18.00, mentre domenica 26 maggio dalle 7.00 alle 23.00.