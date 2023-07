Azioni concrete e solidarietà per gli animali abbandonati in collaborazione con le realtà del territorio che si occupano degli amici a quattro zampe in difficoltà. È l’impegno che Coop Alleanza 3.0 porta avanti a Ravenna con l’iniziativa “Dona la spesa”, che il 15 luglio è tornata anche all’extracoop Esp.

In quella giornata, a presidiare l’attività di raccolta presso l’extracoop Esp era presente, anche quest’anno, l’associazione Soli a 4 zampe ODV, che grazie alle generose donazioni di soci e consumatori potrà usufruire di 514 chili di prodotti.

«La nostra realtà sente il dovere di ringraziare Coop Alleanza 3.0 per averle dato la possibilità di effettuare la raccolta di generi di prima necessità per animali, ma soprattutto cibo» fanno sapere da Soli a 4 zampe ODV «La giornata è stata molto proficua e di questo ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito. Soli a 4 zampe ODV si occupa da vari anni di gestire la struttura del Gattile Comunale di Ravenna, dove convivono circa 85 gatti fra adulti recuperati, vittime di incidenti o in condizione di bisogno e cuccioli abbandonati.»

Soli a 4 zampe ODV conclude con un appello contro l’abbandono, un problema la cui serietà è confermata anche dai dati diffusi da Enpa nel corso delle iniziative antiabbandono tenutesi a inizio luglio e che hanno acceso i riflettori sulle dimensioni del fenomeno, rendendo noto che nei primi mesi del 2023 sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali al giorno, con un aumento del 20% rispetto al 2021.

«Proprio in questo periodo di vacanze estive avviene il maggior numero di abbandoni, soprattutto cuccioli» dichiara Soli a 4 zampe ODV «Ciò avviene sia perché i proprietari non portano gli animali con loro, preferendo lasciarli al loro destino, oppure perché c’è ancora gente restia a sterilizzare i propri animali provocando nascite indesiderate e favorendo così il diffondersi del randagismo.»

“Dona la spesa”: i dati a Ravenna e in Romagna

“Dona la spesa” per gli animali in difficoltà a Ravenna e provincia ha coinvolto complessivamente 9 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 permettendo di donare complessivamente a 8 realtà del territorio che si occupano di animali in difficoltà oltre 2,6 tonnellate di prodotti, che salgono a 4,8 nei 25 negozi di Coop Alleanza 3.0 coinvolti in tutta la Romagna e che sono destinate a 20 associazioni.

L’extracoop Esp: un punto di riferimento per i proprietari di animali domestici a Ravenna

L’extracoop Esp di Ravenna è anche un punto di riferimento per quanti, soci e consumatori, hanno animali domestici: solo nei primi 6 mesi del 2023 sono stati venduti in questo negozio quasi 275 mila euro di prodotti per animali, tra alimentari e non alimentari.

Le tendenza e gli aspetti più significativi dei comportamenti di acquisto dei consumatori in questo punto vendita nel commento del direttore Pet store di Coop Alleanza 3.0, Luca Bussolati

«Nell’extracoop le vendite di petfood sono costituite per la maggior parte dagli alimenti per gatto: sul totale sviluppato dal reparto Pet, infatti, gli alimenti per gatti pesano per circa il 46%, quelli per cani il 32% e il rimanente è costituito da accessori e alimenti per altre specie animali quali roditori, uccelli. Possiamo dire che questo punto vendita riflette abbastanza fedelmente quanto osservato nella media nazionale dei negozi della Grande distribuzione organizzata, dove li cibi per gatti pesano per poco meno del 50% e sono comunque largamente superiori alle vendite di prodotti per cani».

Il direttore Bussolati illustra poi le motivazioni di questo dato «Questa ripartizione dei pesi tra cane e gatto è tipica dei punti vendita Gdo: il proprietario di gatti tende infatti a acquistare il cibo per il proprio micio nello stesso negozio dove fa la spesa per la famiglia; inoltre il formato scelto è prevalentemente quello umido (bustine o lattine), contrariamente a quanto avviene per i proprietari di cani, che prediligo gli acquisti nei negozi del canale specializzato (petshops) e preferiscono gli alimenti secchi come le crocchette».

I dati confermano anche che Coop è un punto di riferimento per i consumatori anche per quanto concerne i prodotti per gli amici a quattro zampe come risulta dal “peso” dei prodotti a marchio Coop sul totale delle vendite in questo settore all’extracoop Esp. Nel caso degli alimenti per gatti i prodotti Coop pesano per più di un quarto (27%) delle vendite totali, mentre nei prodotti per cani il peso dei prodotti a marchio arriva addirittura al 40%. Prodotti a marchio Coop che risultano importanti anche nel non alimentare: nel settore Accessori per Gatto (soprattutto lettiere): anche qui si arriva al 39% del segmento.

Il direttore Bussolati spiega così la preferenza dei consumatori per i prodotti a marchio Coop nel settore pet «Tutto questo assume un rilievo ancora più significativo se lo confrontiamo con i dati medi del mercato Gdo: nella grande distribuzione italiana, infatti, il peso della marca del distributore nel reparto Pet è di circa il 22%. Questi dati testimoniano la grande attenzione riservata da Coop a questo mercato, e il grande investimento in assortimento e innovazione: innovazione che non si ferma, in quanto nei prossimi mesi il mondo dei prodotti Pet a marchio COOP si arricchirà di tanti nuovi prodotti in diversi segmenti, cercando di andare sempre più incontro alle esigenze dei propri soci e clienti “pet lover”.»