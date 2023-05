Confartigianato della provincia di Ravenna e Randstad Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego e FORMart organizzano e promuovono la prima ‘ACADEMY PER IDRAULICI’, un innovativo progetto per dare una risposta concreta alla pressante richiesta di personale nel settore dell’impiantistica.

Il progetto è rivolto a non occupati e si propone di selezionare e formare gratuitamente ma specificatamente, per tre settimane, personale che possa essere disponibile per le imprese del settore idro-termo-sanitario che è un comparto primario nella green economy e caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica di apparecchiature, materiali e professionalità. Sono già numerose le imprese del settore idro-termo-sanitario associate a Confartigianato che sono partner del progetto. Nel progetto Randstad, che si occuperà degli aspetti della selezione e del percorso di formazione attraverso strutture specializzate, prevede un primo periodo di somministrazione per arrivare ad una successiva assunzione diretta del personale.

Per illustrare i dettagli dell’iniziativa a chi vuole candidarsi, Randstad e Confartigianato, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Ravenna organizzano un RECRUITING DAY VIRTUALE il giorno: VENERDI 19 MAGGIO alle ore 16.30.

Durante il video incontro sono previste brevi testimonianze di giovani neo-assunti nelle imprese del settore.

Per informazioni e partecipare alla videoconferenza, è possibile contattare:

Filiale Randstad di Ravenna: Via Travaglini, 8 – Tel. 0544 1676001- ravenna.technical@randstad.it

Filiale Randstad di Lugo: Viale Rossini 35/2 – Tel. 0545 288610 – lugo.technical@randstad.it

Confartigianato Provincia di Ravenna: Viale Berlinguer, 8 – andrea.demurtas@confartigianato.ra.it

Centro Per l’impiego di Ravenna: Via Teodorico, 21, Ravenna RA – Tel. 0544 457611 – impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it

Andrea Demurtas, Responsabile Settore Impianti di Confartigianato provinciale ritiene che: “è un progetto innovativo che parte dall’esigenza primaria delle imprese del settore impiantistico di inserire nuovo personale in organico. Vorrei sottolineare come si tratti di un settore in costante evoluzione tecnologica e fulcro nell’efficientamento energetico degli edifici. L’inserimento in un’impresa artigiana permette di essere parte integrante di un processo installativo completo e tecnologicamente avanzato, in aziende che permettono una continua crescita professionale”.

Silvia Negri, Unit Manager di Randstad: “è il secondo progetto in partnership con Confartigianato e Centro per l’impiego che promuoviamo sul nostro territorio. Il futuro delle figure professionali più ricercate sta necessariamente nella formazione, per questo dall’inizio dell’anno Randstad Italia, solo sulla nostra provincia ha già promosso 3 Academy, due per profili tecnici metalmeccanici ed una per profili amministrativi.

Continueremo a progettare e a reclutare ragazze e ragazzi che vogliano specializzarsi nelle figure che il nostro mercato richiede maggiormente. Ad una richiesta sempre maggiore di personale che non si trova, questa è la risposta più immediata”.